Pronostico e quote Alex De Minaur – Tommy Paul semifinale Amburgo 22-05-2026
Alle ore 17:30 circa si disputerà la seconda semifinale del torneo di Amburgo, con in campo Alex De Minaur e Tommy Paul. La partita si svolgerà nel contesto delle competizioni di tennis su cemento e rappresenta una delle sfide più attese di questa fase del torneo. Le due semifinali si giocano nel rispetto delle regole stabilite e senza interruzioni, con la decisione finale che arriverà al termine di un match che si preannuncia equilibrato.
Alex De Minaur e Tommy Paul saranno i protagonisti della seconda semifinale che avrà inizio non prima delle ore 17:30. L’australiano ha raggiunto la sua prima semifinale da febbraio, dopo aver battuto Luciano Darderi nei quarti di finale con un netto 6-0 6-3 che ha confermato il suo ritorno a una forma degna del suo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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