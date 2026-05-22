Pronostico e quote Alex De Minaur – Tommy Paul semifinale Amburgo 22-05-2026

Alle ore 17:30 circa si disputerà la seconda semifinale del torneo di Amburgo, con in campo Alex De Minaur e Tommy Paul. La partita si svolgerà nel contesto delle competizioni di tennis su cemento e rappresenta una delle sfide più attese di questa fase del torneo. Le due semifinali si giocano nel rispetto delle regole stabilite e senza interruzioni, con la decisione finale che arriverà al termine di un match che si preannuncia equilibrato.

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Alex De Minaur e Tommy Paul saranno i protagonisti della seconda semifinale che avrà inizio non prima delle ore 17:30. L’australiano ha raggiunto la sua prima semifinale da febbraio, dopo aver battuto Luciano Darderi nei quarti di finale con un netto 6-0 6-3 che ha confermato il suo ritorno a una forma degna del suo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Alex De Minaur – Tommy Paul, semifinale Amburgo 22-05-2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Alex De Minaur, Amburgo 18-05-2026Francisco Cerundolo e Alex De Minaur apriranno il programma sul campo centrale dell’Am Rothenbaum alle ore 12:00. Pronostico e quote Tommy Paul – Luciano Darderi, Roma 10-05-2026Tommy Paul e Luciano Darderi chiuderanno il programma sulla BNP Paribas arena dunque in serata più o meno tarda. Darderi eliminato ad Amburgo: De Minaur lo annienta in due setAMBURGO (Germania) - Un Luciano Darderi quasi mai in partita si ferma ai quarti di finale nel torneo Atp 500 di Amburgo. Il tennista italo-argentino, 16° nel ranking Atp e testa di serie numero 7 sull ... corrieredellosport.it Darderi-De Minaur oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingLuciano Darderi prosegue nella propria avventura nell'ATP500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, l'italo-argentino affronterà quest'oggi l'australiano ... oasport.it