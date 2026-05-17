Oggi alle 12:00 sul campo centrale dell’Am Rothenbaum si sfideranno Francisco Cerundolo e Alex De Minaur. La partita apre il programma del torneo di Amburgo e si svolge in una giornata caratterizzata da condizioni climatiche soleggiate. Entrambi i giocatori sono in gara nel singolare maschile e sono pronti a scendere in campo per questa prima sfida della giornata. Le quote e i pronostici sono già disponibili presso le piattaforme di scommesse sportive.

Francisco Cerundolo e Alex De Minaur apriranno il programma sul campo centrale dell’Am Rothenbaum alle ore 12:00. Entrambi sono reduci dal Foro Italico dove l’argentino, dopo aver battuto molto facilmente Tabilo, ha perso una grossa occasione di vincere contro un Musetti non al meglio, come quello che è successo dopo ha poi dimostrato. Lorenzo purtroppo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Alex De Minaur, Amburgo 18-05-2026

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