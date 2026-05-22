Domenica sera alle 20:45 si disputerà la partita tra Cremonese e Como, valida per la trentottesima giornata di Serie A. La sfida si svolge in Lombardia, con le due squadre che affrontano questa gara con obiettivi differenti. Sono disponibili statistiche aggiornate, notizie sulle probabili formazioni, oltre a informazioni su come seguire l’evento in diretta TV e streaming. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, che cercano di concludere la stagione con un risultato positivo.

Cremonese-Como è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. In un’ultima giornata di Serie A che può ancora regalare dei colpi di scena, entrambe devono vincere e sperare. Stessa situazione per le due squadre lombarde, Cremonese e Como, alla disperata ricerca dei tre punti pur essendo in lotta per obiettivi diversi: la salvezza per i grigiorossi, la Champions League per i lariani. Gli uomini di Marco Giampaolo sono terzultimi e dunque non padroni del proprio destino. Le due vittorie di fila con Pisa e Udinese (3-0 e 0-1) non sono bastate per scavalcare il Lecce, che continua ad avere un punto in più. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cremonese-Como: destini incrociati nel derby lombardo

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