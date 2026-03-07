L'edizione odierna di 'Tuttosport' analizza i percorsi di Akanji e De Winter, due difensori che saranno in campo nel derby di Milano. Viene ricordato come entrambi siano arrivati nelle rispettive squadre questa stagione e come si siano allenati con continuità per preparare la partita. L'articolo si concentra sui loro ruoli in campo e sulla loro presenza nelle rose attuali.

In vista del derby in programma domani sera, l'edizione odierna di 'Tuttosport' ricorda un retroscena legato all'ultimo mercato estivo che lega il presente di Milan e Inter. Parliamo dei due difensori che tra poco più di 24 ore scenderanno in campo per il derby della Madonnina, ovvero Manuel Akanji e Koni De Winter. Tornando all'ultima estate, il quotidiano ricorda come i due sarebbero potuti finire sulla sponda opposta del Naviglio rispetto a quella in cui militano attualmente. De Winter, prima del blitz del Milan, era finito nel mirino dell'Inter nell'ottica di un ringiovanimento della propria difesa. Quando sembrava pronta alla chiusura, i nerazzurri presero tempo e persero il difensore belga. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dal mercato al derby di Milano: i destini incrociati di Akanji e De Winter

