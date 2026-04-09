Nel Principato, Auger-Aliassime e Sinner si sono incontrati sei volte, con un bilancio di quattro vittorie per l'azzurro. L'ultimo confronto ha visto i due tennisti sfidarsi in un match che ha attirato l'attenzione degli appassionati. Ora, in un nuovo appuntamento, Sinner si prepara ad affrontare nuovamente il rivale, mantenendo vivo il confronto tra i due atleti.

Fino allo scorso Ferragosto, Felix Auger-Aliassime era seduto in compagnia dei pochissimi che non avevano ancora perso contro Sinner. Due match entrambi positivi e un terzo mai disputato (a Madrid 2024, complice il ritiro dell’azzurro prima della partita). Il canadese ha fatto jackpot contro Jannik due volte su due nel suo anno di grazia, quel 2022 che lo portò al best ranking fino a quel momento, al sesto posto. Sono passati più di tre anni e l’enfant prodige canadese ha fatto in tempo a perdersi, ritrovarsi e persino migliorarsi: lunedì si sveglierà al numero 5 del mondo, grazie al passaggio ai quarti di Montecarlo. Certo, a furia di girovagare nel circuito ha di nuovo incrociato Sinner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auger-Aliassime prova il miracolo con Sinner: destini incrociati che si ritrovano nel Principato

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