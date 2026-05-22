Pronostici di oggi 23 maggio | la finale di Coppa di Germania the richest game in football Bologna-Inter

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 23 maggio si svolgono diverse partite e eventi sportivi. La finale di Coppa di Germania si gioca oggi, considerata tra le più ricche nel calcio. In Italia, si disputa Bologna-Inter allo stadio Dall’Ara, ultima partita della squadra campione d’Italia. Inoltre, è in programma Lazio-Pisa per la Serie A. Questi sono gli appuntamenti principali del giorno, con attenzione alle competizioni nazionali e internazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 23 maggio. Ultima passerella dell’Inter campione d’Italia, questa volta a Bologna, allo stadio Dall’Ara, oltre a Lazio-Pisa, questo per la Serie A. In Germania, Stoccarda tenta una difficile difesa del titolo nella finale di DFB Pokal contro il Bayern Monaco, mentre in Inghilterra Hull City e Middlesbrough. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostici di oggi 23 maggio la finale di coppa di germania the richest game in football bologna inter
© Infobetting.com - Pronostici di oggi 23 maggio: la finale di Coppa di Germania, “the richest game in football”, Bologna-Inter
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

NAPOLI-COMO 7-8 DCR | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Video NAPOLI-COMO 7-8 DCR | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Pronostici di oggi 23 aprile: semifinali di coppa in Germania e Portogallo, Liga, Eredivisie, Allsvenskan

Leggi anche: Pronostici di oggi 16 maggio: la finale di FA Cup, le ultime giornate in Germania e Portogallo, i playoff di Serie B

pronostici di pronostici di oggi 23Udinese-Cremonese il pronostico: il treno salvezza di Vardy e compagni passa dal FriuliPronostico Udinese-Cremonese quote analisi statistiche precedenti 37ª giornata Serie A in programma domenica 17 maggio alle 20.45 ... gazzetta.it

pronostici di pronostici di oggi 23Pronostico Inter-Verona quotePronostico Inter-Verona quote analisi statistiche precedenti della 37 giornata di Serie A in programma domenica alle 15 a San Siro ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web