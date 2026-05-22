Pronostici di oggi 23 maggio | la finale di Coppa di Germania the richest game in football Bologna-Inter

Notizia in breve

Il 23 maggio si svolgono diverse partite e eventi sportivi. La finale di Coppa di Germania si gioca oggi, considerata tra le più ricche nel calcio. In Italia, si disputa Bologna-Inter allo stadio Dall’Ara, ultima partita della squadra campione d’Italia. Inoltre, è in programma Lazio-Pisa per la Serie A. Questi sono gli appuntamenti principali del giorno, con attenzione alle competizioni nazionali e internazionali.