Pronostici di oggi 23 maggio | la finale di Coppa di Germania the richest game in football Bologna-Inter
Il 23 maggio si svolgono diverse partite e eventi sportivi. La finale di Coppa di Germania si gioca oggi, considerata tra le più ricche nel calcio. In Italia, si disputa Bologna-Inter allo stadio Dall’Ara, ultima partita della squadra campione d’Italia. Inoltre, è in programma Lazio-Pisa per la Serie A. Questi sono gli appuntamenti principali del giorno, con attenzione alle competizioni nazionali e internazionali.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 23 maggio. Ultima passerella dell’Inter campione d’Italia, questa volta a Bologna, allo stadio Dall’Ara, oltre a Lazio-Pisa, questo per la Serie A. In Germania, Stoccarda tenta una difficile difesa del titolo nella finale di DFB Pokal contro il Bayern Monaco, mentre in Inghilterra Hull City e Middlesbrough. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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