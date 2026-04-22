Oggi 23 aprile si tengono le semifinali di coppa in Germania e Portogallo, oltre a diverse partite di Liga, Eredivisie e Allsvenskan. In Portogallo una squadra di seconda o terza serie si prepara a disputare la finale contro un club di livello superiore, offrendo ai tifosi una sfida inaspettata. Le competizioni europee continuano ad accendersi, con incontri che attirano l’attenzione degli appassionati di calcio.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 23 aprile. Iniziamo dalla Coppa di Portogallo perché una squadre di seconda serie, o addirittura di terza, giocherà la finale contro un grande club locale regalando un sogno ai proprio tifosi abituati a ben altro. Si gioca anche in DFB-Pokal e nei campionati maggiori di Spagna, Belgio,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 23 aprile: semifinali di coppa in Germania e Portogallo, Liga, Eredivisie, Allsvenskan

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