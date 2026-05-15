Oggi 16 maggio si svolgano numerosi eventi nel mondo dello sport. La finale di FA Cup vede opposti Chelsea e Manchester City, rappresentando un momento di grande rilievo per la competizione. Nel calcio europeo si disputano anche le ultime giornate in Germania e in Portogallo, con scelte che potrebbero influenzare le classifiche finali. In Italia, i playoff di Serie B continuano a tenere alta l’attenzione, mentre alle 13:30 in Scozia si gioca Celtic contro Hearts, un match che potrebbe lasciare il segno nella stagione.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 16 maggio. La finale di FA Cup tra Chelsea e Man City è la partita più prestigiosa ma il programma già alle ore 13:30 propone un Celtic-Hearts che potrebbe entrare nella storia. In Germania e Portogallo si gioca l’ultima giornata di campionato, con tutto quelle che ne. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 16 maggio: la finale di FA Cup, le ultime giornate in Germania e Portogallo, i playoff di Serie B

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