Promozione Orbetello primi movimenti Due volti nuovi in società

In vista della prossima stagione, l’Orbetello ha annunciato l’ingresso di due nuovi giocatori e la conferma di due elementi già presenti nel team. La società lagunare ha iniziato a pianificare le strategie dopo aver ottenuto l’accesso ai playoff di Promozione. Le ufficializzazioni sono state comunicate tramite i canali ufficiali, segnando un primo passo nelle operazioni di mercato. La squadra si prepara ad affrontare il nuovo campionato con un roster rinnovato e consolidato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Due volti nuovi e due conferme in vista della prossima stagione dell’Orbetello. Dopo aver conquistato i playoff di Promozione la società lagunare si è già messa a lavoro. Volti nuovi in società, con l’arrivo di Giacomo Zanobini che sarà il nuovo direttore sportivo. Nativo di Cecina inizia il suo percorso in questo ruolo all’età di 30 anni con lo Sporting Cecina, con la quale ottiene in cinque anni la vittoria del campionato di Seconda e Prima categoria allestendo la rosa che conquisterà poi il campionato di Promozione Successivamente con il Forte di Bibbona vince il campionato di Seconda categoria per poi passare al Colli Marittimi, dove si stabilizzerà per cinque anni, portandolo per la prima volta in Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Orbetello, primi movimenti. Due volti nuovi in società ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Promozione girone B. Barberino Tavarnelle batte l’Orbetello e vola in finale Promozione Girone B. Castelfiorentino Utd travolto a Orbetello. Tre tiri dal dischetto determinano il pokerorbetello 4 castelfiorentino united 0 ORBETELLO: Morelli, Ranucci, Marcelli, Fratini, Del Prete, Ciolli, Paruzza, Leonardi, Coli, Costanzo, Cissè. Promozione. Massa Valpiana sull’Orbetello ’Ribaltone’ nei minuti di recuperoCon un gol in Zona Cesarini del subentrante Vanni il Massa Valpiana fa suo l’anticipo del girone B di Promozione. Il derby maremmano va alla formazione di mister Manuel Madau (nella foto) che ribalta ... lanazione.it Promozione. L’Orbetello si rinforza ancora. Presi Critini e TraccarichiL’Orbetello sembra intenzionato a disputare il prossimo campionato di Promozione con obiettivi ambiziosi. La formazione di mister Federici infatti, col salto di categoria, ha allestito una rosa ... lanazione.it