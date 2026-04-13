Promozione Girone B Castelfiorentino Utd travolto a Orbetello Tre tiri dal dischetto determinano il poker
Nel match di promozione del Girone B, Castelfiorentino Utd è stato sconfitto con un punteggio di 4-0 in trasferta contro Orbetello. La gara è stata decisa da tre rigori realizzati dagli avversari, che hanno portato alla vittoria netta della squadra di casa. La formazione di Orbetello ha schierato in campo i giocatori Morelli, Ranucci, Marcelli, Fratini, Del Prete, Ciolli, Paruzza, Leonardi, Coli, Costanzo e Cissè.
orbetello 4 castelfiorentino united 0 ORBETELLO: Morelli, Ranucci, Marcelli, Fratini, Del Prete, Ciolli, Paruzza, Leonardi, Coli, Costanzo, Cissè. A disposizione: Tirabassi, Bertocchi, Cirone, Sabatini F., Misuriello, Amoroso, Morettini, Picchianti, Sabatini T. All.: Federici. CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Nidiaci, Lotti, Chiti, Mancini, Maltinti, Cenci, Bagnoli, Borgognoni, Cartocci, Corsi. A disposizione: Bartolozzi, Ticciati, Kajmaku, Razzanelli, Marzuoli, Ballerini, Sadik, Bucalossi, Locci. All.: Dell’Agnello. Arbitro: Calise di Piombino (assistenti Russo e Anello di Piombino). Reti: 62’ rig. e 91’ rig. Fratini, 71’ Paruzza, 80’ rig. Picchianti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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