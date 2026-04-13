Promozione Girone B Castelfiorentino Utd travolto a Orbetello Tre tiri dal dischetto determinano il poker

Nel match di promozione del Girone B, Castelfiorentino Utd è stato sconfitto con un punteggio di 4-0 in trasferta contro Orbetello. La gara è stata decisa da tre rigori realizzati dagli avversari, che hanno portato alla vittoria netta della squadra di casa. La formazione di Orbetello ha schierato in campo i giocatori Morelli, Ranucci, Marcelli, Fratini, Del Prete, Ciolli, Paruzza, Leonardi, Coli, Costanzo e Cissè.