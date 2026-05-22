Prometteva un finanziamento da 30mila euro sparisce con i soldi | 8 mesi a finta consulente

Da anconatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un negoziante di Senigallia ha promesso di ottenere un finanziamento di 30mila euro attraverso un fondo di garanzia, con l’obiettivo di sostenere il suo negozio online. Dopo aver intrattenuto accordi e ricevuto alcune comunicazioni, è scomparso con i soldi, lasciando il negoziante senza alcuna risorsa. La vicenda si è protratta per otto mesi, durante i quali l’uomo ha svolto il ruolo di consulente fittizio, senza mai realizzare l’obiettivo promesso. Ora il negoziante si trova senza i risparmi e senza il supporto finanziario sperato.

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SENIGALLIA – Voleva salvare il suo negozio online chiedendo un fondo di garanzia da 30mila euro. Ha finito per perdere tutto, anche i pochi risparmi rimasti. È la storia di una 48enne di Senigallia finita nella rete di una finta consulente aziendale, condannata dal tribunale per truffa. La. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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