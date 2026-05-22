Prometteva un finanziamento da 30mila euro sparisce con i soldi | 8 mesi a finta consulente

Un negoziante di Senigallia ha promesso di ottenere un finanziamento di 30mila euro attraverso un fondo di garanzia, con l’obiettivo di sostenere il suo negozio online. Dopo aver intrattenuto accordi e ricevuto alcune comunicazioni, è scomparso con i soldi, lasciando il negoziante senza alcuna risorsa. La vicenda si è protratta per otto mesi, durante i quali l’uomo ha svolto il ruolo di consulente fittizio, senza mai realizzare l’obiettivo promesso. Ora il negoziante si trova senza i risparmi e senza il supporto finanziario sperato.

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