Metta i soldi in una scatola | finto carabiniere fugge con quasi 30mila euro

Martedì 14 aprile, gli agenti della Squadra Mobile di Udine hanno notato un uomo in centro città che ha attirato la loro attenzione. Dopo averlo osservato, lo hanno fermato per un controllo, scoprendo che aveva con sé una somma di denaro considerevole. Poco dopo, l’uomo si è allontanato in fretta, lasciando intendere di aver appena preso parte a un episodio sospetto. La fuga e il denaro sono al centro delle indagini in corso.

Tutto parte nella mattinata di martedì 14 aprile, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine individuano in centro un uomo ritenuto sospetto. Il 40enne, cittadino italiano proveniente da fuori regione, viene seguito a distanza mentre, poco prima di mezzogiorno, sale su un taxi.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Finto carabiniere al telefono: pensionato perde quasi 30mila euroUn colpo studiato nei dettagli, una telefonata credibile e quasi 30mila euro svaniti in pochi minuti. La truffa del finto carabiniere. Ruba 30mila euro a una famiglia. Fermato a bordo del taxi: arrestatoSi spaccia per carabiniere e sottrae con l’inganno oltre 30mila euro in contanti e numerosi monili in oro a una donna residente a Parma. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Titolo falso, ATA dovrà restituire solo la metà dei soldi percepiti: Mansioni semplici e nessuna contestazione negli anni; Comunicazione Italiana; A Miglianico il sindaco Adezio mette in guarda da chi chiede soldi per associazioni benefiche; Truffa delle auto: se ne intesta 82 (che non sono sue) e le mette in vendita online sparendo con i soldi delle caparre. Ilaria Salis: «I soldi per il Ponte a Sicilia, Sardegna e Calabria. Salvini metta da parte l’ego»«La situazione a Niscemi in Sicilia è catastrofica, e la popolazione merita la massima tutela. Il Governo, e in particolare Salvini, non antepongano il proprio ego politico al benessere dei cittadini» ... unionesarda.it E chi più ne ha, più ne metta!… Buongiorno, buona giornata a tutti #segnalazionimeteoromaeprovincia #meteo #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #primavera #primavera2026 #neve #nevearoma #analisimodelli #temporali #memes #me facebook Trump, Salvini: «Chiunque metta in discussione Papa non fa una cosa intelligente» x.com