Un uomo ha regalato alla compagna un biglietto del Gratta e Vinci da cinque euro, acquistato l’8 marzo in occasione della Festa della donna. Dopo aver vinto 500.000 euro, lei è scomparsa con i soldi e ora si trovano in fase di confronto legale. La vicenda si sta sviluppando tra accuse e verifiche sulle modalità di possesso e proprietà della vincita.

Un biglietto del Gratta e Vinci da cinque euro, acquistato l’8 marzo come dono per la Festa della donna, si è trasformato in un caso che potrebbe finire in caserma. La compagna, dopo aver scoperto di aver vinto 500.000 euro, ha depositato il tagliando in banca e ha smesso di rispondere al telefono. Lui sostiene che quei soldi siano suoi di diritto. La storia arriva da Carsoli, in provincia dell’Aquila, e in poche ore ha fatto il giro d’Italia. Tutto è cominciato al Bar Renato, nel centro commerciale di Carsoli, nel pomeriggio dell’8 marzo 2026. L’uomo, di origini rumene, convivente con la compagna da qualche tempo, si è avvicinato alla cassa e ha acquistato un biglietto della serie Color Puzzle, uno degli ultimi giochi immessi sul mercato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un costo di cinque euro e un premio massimo di 500. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Regala alla compagna un Gratta e Vinci da 500.000 euro, ma lei sparisce coi soldi: la legge gli dà torto?

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