Progetto per l’anello verde antismog a Milano | svolta green in viale Sondrio e viale Tonale

Il progetto Milano Green Circle 9091 mira a riqualificare la circonvallazione cittadina con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria. La proposta prevede interventi specifici in viale Sondrio e viale Tonale, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di smog attraverso la creazione di un anello verde. Il progetto è promosso dal Comune di Milano e realizzato dall’organizzazione Forestami, con il supporto finanziario del Gruppo Armani. La fase di presentazione è avvenuta il 22 maggio 2026.

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