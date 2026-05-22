Progetto per l’anello verde antismog a Milano | svolta green in viale Sondrio e viale Tonale
Il progetto Milano Green Circle 9091 mira a riqualificare la circonvallazione cittadina con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria. La proposta prevede interventi specifici in viale Sondrio e viale Tonale, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di smog attraverso la creazione di un anello verde. Il progetto è promosso dal Comune di Milano e realizzato dall’organizzazione Forestami, con il supporto finanziario del Gruppo Armani. La fase di presentazione è avvenuta il 22 maggio 2026.
Milano, 22 maggio 2026 – Riflettori accesi sulla Milano Green Circle 9091, il progetto di rigenerazione ecologica della circonvallazione di Milano, promosso dal Comune di Milano, realizzato da Forestami con il sostegno del Gruppo Armani. L’occasione? La Giornata Mondiale della Biodiversità. Il progetto e gli obiettivi. Milano Green Circle 9091 è nata con l'obiettivo di trasformare il sistema dei viali della circonvallazione in una vera infrastruttura verde urbana, capace di migliorare qualità dell'aria, resilienza climatica, biodiversità e qualità dello spazio pubblico, accompagnando al tempo stesso la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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