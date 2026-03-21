Milano, nella notte tra il 20 e il 21 marzo, un incidente si è verificato all’incrocio tra viale Campania e viale Corsica, coinvolgendo una moto e un taxi. Due giovani di vent’anni sono rimasti uccisi nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

Milano, 21 marzo 2026 – Uno schianto fra una moto e un taxi all’incrocio semaforico fra viale Campania-Mugello e viale Corsica con una coppia di ventenni in sella alla due ruote morti: è il tragico epilogo dell’incidente avvenuto questa notte nella zona est di Milano intorno alle tre e mezza del mattino. Da una prima ricostruzione effettuata dalle pattuglie della Polizia locale, la moto che proveniva da viale Campania in direzione di viale Mugello, quindi in direzione sud verso piazzale Corvetto, ha impattato contro il taxi proveniente da corso XXII Marzo e che stava viaggiando verso viale Forlanini e l’aeroporto di Linate. Si tratta di un incrocio regolato da un semaforo, che a quell’ora stava funzionando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, schianto nella notte fra moto e taxi all’incrocio fra viale Campania e viale Corsica: muoiono due ragazzi di vent’anni

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