Riccione scavi all’incrocio tra viale Rimini e viale Romagna | cantiere esteso fino a fine mese

A Riccione, all’incrocio tra viale Rimini e viale Romagna, sono in corso scavi che dureranno fino al 27 marzo. L’intervento di ammodernamento della rete acquedottistica viene gestito da Hera e coinvolge un’area estesa nel centro della città. La strada rimane chiusa al traffico durante i lavori, che stanno causando qualche disagio ai residenti e ai passanti.

L'amministrazione comunale e Hera invitano la cittadinanza “a prestare la massima attenzione alla apposita segnaletica temporanea” L’intervento di ammodernamento della rete acquedottistica in viale Rimini a Riccione, curato da Hera proseguirà fino al 27 marzo. Questa proroga si è resa necessaria per consentire il completamento di un'operazione che prevede scavi in profondità, in particolare all’altezza dell’incrocio tra viale Rimini e viale Romagna, rappresentando un passaggio cruciale per la sicurezza e l'efficienza delle condotte idriche e del gas della zona. Per quanto riguarda il resto del quartiere, rimangono confermate le modifiche alla viabilità già attive dall'avvio del cantiere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Riccione, in arrivo la rotatoria provvisoria e sperimentale tra viale Lombardia e viale BergamoCon l’obiettivo principale di migliorare la sicurezza stradale e la viabilità in un’area di particolare traffico veicolare, L’Amministrazione... Una selezione di notizie su Riccione scavi all'incrocio tra viale.... Argomenti discussi: Riccione, lavori all’acquedotto in viale Rimini: viabilità modificata fino al 6 marzo; Riqualificazione dell’acquedotto: partiti ieri i lavori in viale Rimini.