Nei negozi Conad di Lecco sono stati raccolti 10.000 euro per il progetto abitativo Cairoli59. La campagna solidale, promossa da Conad Centro Nord, ha visto una buona partecipazione. Il progetto viene portato avanti in collaborazione con una cooperativa sociale e una fondazione dedicata. La somma raccolta sarà destinata al supporto di iniziative abitative legate a Cairoli59.

Ottima partecipazione e un risultato significativo per la campagna solidale promossa da Conad Centro Nord a sostegno del progetto Cairoli59, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale L’Arcobaleno e la fondazione Enrico Scola. Grazie al coinvolgimento e alla generosità dei clienti, sono stati raccolti 10.000 euro, un contributo concreto che sosterrà l’allestimento degli appartamenti del progetto, contribuendo a dare risposta a un bisogno abitativo sempre più diffuso sul territorio lecchese. Il Progetto Cairoli59 nasce con l’obiettivo di offrire una risposta concreta, nel cuore della città, al bisogno abitativo di anziani e giovani, studenti e lavoratori con contratti temporanei, mettendo al centro le relazioni tra generazioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Nei punti vendita Conad lecchesi raccolti 10 mila euro a sostegno del progetto abitativo Cairoli59

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