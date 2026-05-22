Progetto INES | a Casnigo la cura di Ines Magnani diventa impegno comunitario

A Casnigo, in Valle Seriana, il Progetto I.N.E.S. è stato avviato con il sostegno della Fondazione della Comunità Bergamasca. Il progetto si concentra sulla cura di Ines Magnani, coinvolgendo attivamente la comunità locale. La iniziativa mira a sviluppare un impegno condiviso nel territorio, coinvolgendo diverse figure e associazioni. La presenza del progetto si inserisce all’interno di un percorso di attenzione e supporto alle persone, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i cittadini e le realtà locali.

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