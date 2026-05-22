Progetto INES | a Casnigo la cura di Ines Magnani diventa impegno comunitario
A Casnigo, in Valle Seriana, il Progetto I.N.E.S. è stato avviato con il sostegno della Fondazione della Comunità Bergamasca. Il progetto si concentra sulla cura di Ines Magnani, coinvolgendo attivamente la comunità locale. La iniziativa mira a sviluppare un impegno condiviso nel territorio, coinvolgendo diverse figure e associazioni. La presenza del progetto si inserisce all’interno di un percorso di attenzione e supporto alle persone, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i cittadini e le realtà locali.
Spazio compiti e laboratori per i più piccoli, scuola di italiano per donne straniere: Fondazione della Comunità Bergamasca sostiene un’alleanza educativa che coinvolge volontari, istituzioni e famiglie del territorio A Casnigo, in Valle Seriana, il Progetto I.N.E.S., sostenuto da Fondazione della Comunità Bergamasca, porta nel nome un’eredità precisa. Non è solo un acronimo – Insieme Nascono Esperienze Straordinarie –, ma il riflesso dello stile di Ines Mignani, farmacista e figura discreta della comunità, capace di trasformare la quotidianità in occasione educativa. Aveva reso la sua casa un luogo aperto a bambini e ragazzi del paese, uno spazio informale di accoglienza e accompagnamento dove svolgere i compiti scolastici ma anche giocare e vivere il proprio tempo libero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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