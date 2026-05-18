L’abbraccio sicuro quando il gesto della cura diventa un’opera d’arte | premiato il miglior progetto comunicativo

Un progetto comunicativo che unisce cura e creatività ha ricevuto un riconoscimento ufficiale in un evento dedicato. L’iniziativa, sviluppata tra le colline di Tredozio, ha ottenuto un premio per aver trasformato il gesto dell’abbraccio in un’opera d’arte simbolica. La presenza di un collegamento tra sicurezza clinica e pratiche quotidiane ha caratterizzato il progetto, che ha coinvolto diverse figure professionali e si è concentrato sulla comunicazione del valore del contatto e della cura.

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