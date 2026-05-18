L’abbraccio sicuro quando il gesto della cura diventa un’opera d’arte | premiato il miglior progetto comunicativo
Un progetto comunicativo che unisce cura e creatività ha ricevuto un riconoscimento ufficiale in un evento dedicato. L’iniziativa, sviluppata tra le colline di Tredozio, ha ottenuto un premio per aver trasformato il gesto dell’abbraccio in un’opera d’arte simbolica. La presenza di un collegamento tra sicurezza clinica e pratiche quotidiane ha caratterizzato il progetto, che ha coinvolto diverse figure professionali e si è concentrato sulla comunicazione del valore del contatto e della cura.
C’è un filo invisibile ma d’acciaio che lega la sicurezza clinica alla creatività quotidiana, e questo filo ha trovato la sua massima espressione tra le colline di Tredozio. In occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, il Centro Congressi di Cesena Fiera si è trasformato in un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Rinascere è Scelta –LAbbraccio Rassicurante
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Arte, musica e letteratura alla Rsa Airoldi e Muzzi con il progetto "L'Abbraccio"Coniugare arte, musica e letteratura, rendendo protagonisti attivi dell’evento gli spettatori.
#LaCuraAffettuosa #VentagliDiParole @VentagliP L’amore è sentirsi al proprio agio e al sicuro con qualcuno ma ancor di più,quando quel qualcuno ti avvolge nel suo caldo abbraccio Jack Vettriano @AnnaRDelorenzo @Sensibility_6 @AnnaAnusiaAnia @L x.com
Una mamma non è solo chi si prende cura di noi. È chi ci insegna a sentirci al sicuro. È la mano che accompagna, la voce che rassicura, l’abbraccio che protegge anche quando il mondo fa paura. È presenza quotidiana, guida, esempio e amore che costruisc - Facebook facebook
L'Abbraccio di boglither è utilizzabile? reddit
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