L’abbraccio sicuro quando il gesto della cura diventa un’opera d’arte | premiato il miglior progetto comunicativo

Da forlitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto comunicativo che unisce cura e creatività ha ricevuto un riconoscimento ufficiale in un evento dedicato. L’iniziativa, sviluppata tra le colline di Tredozio, ha ottenuto un premio per aver trasformato il gesto dell’abbraccio in un’opera d’arte simbolica. La presenza di un collegamento tra sicurezza clinica e pratiche quotidiane ha caratterizzato il progetto, che ha coinvolto diverse figure professionali e si è concentrato sulla comunicazione del valore del contatto e della cura.

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C’è un filo invisibile ma d’acciaio che lega la sicurezza clinica alla creatività quotidiana, e questo filo ha trovato la sua massima espressione tra le colline di Tredozio. In occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, il Centro Congressi di Cesena Fiera si è trasformato in un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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