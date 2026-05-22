Professioni Tajani | Colonna vertebrale Paese garanzia di crescita

Il ministro del settore ha espresso apprezzamento per il ruolo dei professionisti, definendoli come la spina dorsale del paese. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come queste figure siano fondamentali per il funzionamento e lo sviluppo nazionale. La dichiarazione è stata rilasciata in un evento a Roma, in cui sono stati affrontati temi legati alla crescita economica e alla rilevanza delle professioni nel contesto attuale. La parola del ministro si inserisce nel quadro delle iniziative per valorizzare il settore professionale.

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