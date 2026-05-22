Professioni Tajani | Colonna vertebrale Paese garanzia di crescita
Il ministro del settore ha espresso apprezzamento per il ruolo dei professionisti, definendoli come la spina dorsale del paese. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come queste figure siano fondamentali per il funzionamento e lo sviluppo nazionale. La dichiarazione è stata rilasciata in un evento a Roma, in cui sono stati affrontati temi legati alla crescita economica e alla rilevanza delle professioni nel contesto attuale. La parola del ministro si inserisce nel quadro delle iniziative per valorizzare il settore professionale.
Roma, 21 mag. (AdnkronosLabitalia) - "E' un grande piacere parlare a voi. I professionisti sono la colonna vertebrale del nostro Paese. Dalla fine della guerra avete permesso al nostro Paese di andare avanti, garantendo servizi, sicurezza, siete fonte di occupazione perchè ogni libero professionista ha propri dipendenti. Il ruolo dei liberi professionisti è fondamentale". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro che si è aperto oggi alla Nuvola all'Eur a Roma. E Tajani ha ricordato che "come ultimo atto come commissario europeo nel 2014 decisi di equiparare i professionisti agli imprenditori per l'accesso ai fondi comunitari". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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