Operazioni alla colonna vertebrale gonfiate per truffare l' assicurazione | condannato un ortopedico di Torino
Un ortopedico di Torino è stato condannato per aver gonfiato i dettagli di operazioni alla colonna vertebrale, al fine di ottenere il rimborso da parte di una compagnia assicurativa. Secondo le accuse, avrebbe presentato interventi semplici come se fossero procedure molto più complesse, con l’obiettivo di truffare l’assicurazione. La vicenda è stata portata alla luce e si è conclusa con una condanna.
Avrebbe spacciato semplicissimi interventi per complicatissime operazioni, riuscendo così a frodare la compagnia assicuratrice UniSalute. Per questo, a Torino, un ortopedico di una famosa clinica privata (estranea ai fatti) è stato condannato a due anni di reclusione. La pena stabilita oggi, 6.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Una raccolta di contenuti
Si parla di: Frode all'assicurazione su operazioni in clinica, ortopedico condannato.
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