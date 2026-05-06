Operazioni alla colonna vertebrale gonfiate per truffare l' assicurazione | condannato un ortopedico di Torino

Un ortopedico di Torino è stato condannato per aver gonfiato i dettagli di operazioni alla colonna vertebrale, al fine di ottenere il rimborso da parte di una compagnia assicurativa. Secondo le accuse, avrebbe presentato interventi semplici come se fossero procedure molto più complesse, con l’obiettivo di truffare l’assicurazione. La vicenda è stata portata alla luce e si è conclusa con una condanna.