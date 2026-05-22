Prof aggrediti dalla baby gang al parco il sindacato | si muova la Procura Ecco cosa rischierebbero i ragazzi

Da parmatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza si è verificato al parco, dove alcuni insegnanti sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi. Il sindacato Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza ha richiesto l’intervento della Procura, sottolineando la necessità di un’azione immediata. I ragazzi coinvolti rischiano conseguenze legali, anche se i dettagli specifici delle accuse non sono stati ancora resi pubblici. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i rappresentanti del mondo scolastico e tra i residenti della zona.

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Sul caso dei prof aggrediti al parco, non si sono fatte aspettare le reazioni da parte del sindacato Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza, preoccupati e sdegnati da quanto è accaduto. Il sindacato ha invocato un azione urgente da parte della Procura per perseguire i responsabili. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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