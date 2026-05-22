Prof aggrediti dalla baby gang al parco il sindacato | si muova la Procura Ecco cosa rischierebbero i ragazzi
Un episodio di violenza si è verificato al parco, dove alcuni insegnanti sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi. Il sindacato Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza ha richiesto l’intervento della Procura, sottolineando la necessità di un’azione immediata. I ragazzi coinvolti rischiano conseguenze legali, anche se i dettagli specifici delle accuse non sono stati ancora resi pubblici. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i rappresentanti del mondo scolastico e tra i residenti della zona.
Sul caso dei prof aggrediti al parco, non si sono fatte aspettare le reazioni da parte del sindacato Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza, preoccupati e sdegnati da quanto è accaduto. Il sindacato ha invocato un azione urgente da parte della Procura per perseguire i responsabili. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Sullo stesso argomento
Prof aggrediti dalla baby gang al parco, il sindacato: si muova la Procura. Cosa rischiano i ragazzi: reclusione dai 2 agli 8 anniSul caso dei prof aggrediti al parco, non si sono fatte aspettare le reazioni da parte del sindacato Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza,...
Parma: due docenti aggrediti da baby gang, il sindacato: si muova la ProcuraDue professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma.
Prof aggrediti dai maranza: Parma ostaggio delle baby gang. Bocchi (FdI): Servono provvedimenti urgenti e pene esemplari x.com
Prof aggrediti dai maranza: Parma ostaggio delle baby gang. Bocchi (FdI): Servono provvedimenti urgenti e pene esemplari facebook
Prof aggrediti dai maranza: Parma ostaggio delle baby gang. Bocchi (FdI): Servono provvedimenti urgenti e pene esemplariPaura vicino all’Itis Leonardo da Vinci: studenti e passanti minacciati nel parco. FdI attacca la sinistra: Fallimento educativo e immigrazionista ... ilgiornale.it