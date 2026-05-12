Allarme baby gang il monito di Pala e Dell’Anna | Serve una risposta forte della città

Da lecceprima.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie riguardanti un’indagine della polizia che ha portato alla denuncia di quattro giovani di quattordici anni, coinvolti in episodi di violenza e pestaggi contro coetanei nel centro di Lecce. Le autorità hanno espresso la necessità di una risposta forte da parte della città, evidenziando la gravità delle azioni compiute e il rischio di escalation del fenomeno. Questi fatti sono stati commentati da alcuni rappresentanti istituzionali come un segnale di allarme.

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LECCE - Le notizie emerse nelle ultime ore, relative all’indagine della polizia che ha portato all’individuazione e alla denuncia di quattro quattordicenni coinvolti in episodi di violenza e pestaggi ai danni di loro coetanei nel centro di Lecce, rappresentano un campanello d’allarme che la città.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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