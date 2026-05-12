Allarme baby gang il monito di Pala e Dell’Anna | Serve una risposta forte della città

Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie riguardanti un’indagine della polizia che ha portato alla denuncia di quattro giovani di quattordici anni, coinvolti in episodi di violenza e pestaggi contro coetanei nel centro di Lecce. Le autorità hanno espresso la necessità di una risposta forte da parte della città, evidenziando la gravità delle azioni compiute e il rischio di escalation del fenomeno. Questi fatti sono stati commentati da alcuni rappresentanti istituzionali come un segnale di allarme.

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