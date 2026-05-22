Problema al polpaccio per Yildiz | il talento verso il forfait nel derby Torino Juve
Kenan Yildiz ha riportato un problema al polpaccio e potrebbe non essere disponibile per il prossimo derby tra Torino e Juventus. Il giocatore si è allenato a parte negli ultimi giorni, e il tecnico sta valutando se schierarlo o optare per altri interpreti. La squadra si prepara alla partita, mentre lo staff medico monitora attentamente le condizioni dell’attaccante. La sfida si avvicina e le scelte in attacco potrebbero essere influenzate dalla situazione di Yildiz.
di Marco Baridon Torino Juve, Kenan Yildiz verso il forfait nel derby: il polpaccio fa male e il tecnico Luciano Spalletti valuta le alternative. La Juventus di Luciano Spalletti si avvicina all’ultima giornata di Serie A con una brutta notizia. Nel derby della Mole, decisivo per continuare a inseguire la qualificazione alla Champions League, i bianconeri saranno obbligati a vincere e a sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. Una sfida già delicatissima, resa ancora più complessa dall’assenza di uno dei talenti più brillanti della stagione. Ultimissime Juve LIVE: alta tensione alla Continassa, novità su Thuram Il tecnico, secondo quanto raccolto dalla redazione di dovrà infatti rinunciare a Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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