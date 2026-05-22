Problema al polpaccio per Yildiz | il talento verso il forfait nel derby Torino Juve

Kenan Yildiz ha riportato un problema al polpaccio e potrebbe non essere disponibile per il prossimo derby tra Torino e Juventus. Il giocatore si è allenato a parte negli ultimi giorni, e il tecnico sta valutando se schierarlo o optare per altri interpreti. La squadra si prepara alla partita, mentre lo staff medico monitora attentamente le condizioni dell’attaccante. La sfida si avvicina e le scelte in attacco potrebbero essere influenzate dalla situazione di Yildiz.

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