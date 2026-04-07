Il calciatore serbo si è recato al centro medico per sottoporsi agli esami strumentali al polpaccio, dopo aver avvertito un problema durante il riscaldamento prima della partita tra Juventus e Genoa. L’incidente è avvenuto prima del fischio d’inizio, e le verifiche sono state effettuate per valutare l’entità dell’infortunio. Non sono stati forniti dettagli immediati sulle condizioni cliniche del giocatore.

di Marco Baridon Infortunio Vlahovic, il centravanti si è presentato al centro medico per gli esami strumentali al polpaccio dopo il problema al riscaldamento. (inviato al J Medical) – La mattinata odierna ha portato grandissima agitazione all’interno dell’ambiente bianconero. Dusan Vlahovic si è presentato regolarmente al J Medical per sottoporsi agli accertamenti clinici. Il giocatore ha accusato un fastidioso problema muscolare al polpaccio proprio durante la fase di riscaldamento contro il Genoa, un intoppo fisico che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca prima di poter disputare i minuti che erano stati previsti. Lo staff tecnico ha dovuto modificare tempestivamente le strategie, evitando di rischiare il centravanti per scongiurare eventuali complicazioni mediche ben più serie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic: il serbo al J Medical, accertamenti dopo il problema al polpaccio riscontrato nel riscaldamento di Juve Genoa – VIDEO

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Esami al J Medical anche per Dusan #Vlahovic dopo l’infortunio patito nel riscaldamento di #JuveGenoa Da valutare l’entità dello stop dell’attaccante serbo #Juventus #Juventusnews24 - facebook.com facebook

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