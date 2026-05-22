Juve tegola per Spalletti | fastidio al polpaccio Yildiz salta il derby

Il calciatore turco si è sottoposto oggi a una visita medica presso il centro specializzato J|Medical a seguito di un fastidio al polpaccio. I risultati degli esami indicano un problema che lo terrà fuori dal prossimo derby. La sua assenza rappresenta una perdita significativa per la squadra, che dovrà fare a meno anche di altri elementi chiave in vista della partita. La situazione è stata comunicata ufficialmente dalla società, che sta monitorando l’evoluzione delle condizioni dell’atleta.

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I problemi sembrano non finire mai per la Juventus. Luciano Spalletti perde Kenan Yildiz per il derby di domenica contro il Torino. Il dieci turco finisce in anticipo il campionato a causa di un fastidio al polpaccio avvertito nell’allenamento di giovedì. Il fantasista bianconero è stato sottoposto ad accertamenti al JMedical e l'esito non è stato quello sperato. Una tegola in più per la Juventus e anche per Yildiz, che nell'ultimo periodo era stato costretto a stringere i denti per non lasciare soli i compagni nonostante la tendinopatia. Alla fine, Kenan si trova costretto ad alzare bandiera bianca. Adesso la Juventus si giocherà il derby contro il Torino e le restanti chance di qualificazione in Champions League senza il suo miglior giocatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, tegola per Spalletti: fastidio al polpaccio, Yildiz salta il derby ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHIELLINI, COMOLLI E SPALLETTI FURIOSI E QUASI ALLE MANI CON LA PENNA ALL'INTERVALLO DI INTER-JUVE Sullo stesso argomento Infortunio Holm: fastidio al polpaccio per lo svedese, Spalletti lo toglie all’intervallo di Juve Bologna. Le sue condizionidi Marco BaridonInfortunio Holm: fastidio al polpaccio per l’esterno svedese arrivato da Bologna, Spalletti lo toglie all’intervallo. Juve, tegola Vlahovic: infortunio al polpaccio e rischio AtalantaL’allarme rosso scuote la Continassa all’indomani della vittoria della Juventus: le condizioni di Dusan Vlahovic tengono con il fiato sospeso lo... Comolli, Chiellini, Spalletti... I problemi Juve sotto la lente di Elkann: cosa può succedere dopo il derby col ToroIl numero uno di Exor ha già fatto un intervento in corsa per riequilibrare l'area sportiva. Il futuro del club passa dalle sue mani ... gazzetta.it Juve, tegola per Spalletti: fastidio al polpaccio, Yildiz salta il derbyIl turco si è sottoposto oggi agli esami al J|Medical. Trattiene il fiato anche la Turchia di Vincenzo Montella in vista dei Mondiali ... msn.com