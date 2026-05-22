Pro Recco-Brescia vale una stagione! Tempesti svela le chiavi del big match

La partita tra Pro Recco e Brescia rappresenta uno degli incontri più attesi della stagione di pallanuoto maschile, con molte squadre che si giocano ancora obiettivi importanti. La regular season si sta avviando alla conclusione, mentre i playoff femminili sono pronti a entrare nel vivo, determinando le squadre che accederanno alle fasi successive. La sfida tra le due squadre si svolge in un momento cruciale, con le squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica.

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La Serie A1 di pallanuoto entra nella sua fase più calda! Con l’ultima giornata della regular season maschile e i playoff femminili pronti a regalare verdetti pesantissimi, il massimo campionato italiano torna protagonista in una settimana decisiva per scudetto, playoff e salvezza.??????? Nel match più atteso del turno, l’AN Brescia sfida la Pro Recco in una partita che può indirizzare la corsa al primo posto e al vantaggio del fattore campo nei playoff. Da una parte la capolista imbattuta, dall’altra l’unica squadra che prova a mettere in discussione il dominio ligure.??? Ospite della puntata Stefano Tempesti, leggenda della pallanuoto... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pro Recco-Brescia vale una stagione! Tempesti svela le chiavi del big match ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pro Recco-Brescia vale una stagione! Tempesti svela le chiavi del big match Sullo stesso argomento Pallanuoto, la Pro Recco vince il big match in casa del Savona in Serie A1Si completa il quadro della 22ma giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: il big match di giornata va alla Pro Recco, che resta a... Champions League pallanuoto, Pro Recco e Brescia in vasca su Sky e NOWLa quarta giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League in diretta il 21 e 22 aprile: sfide decisive per le italiane nella... Champions. Recco alla Final Four da prima, Brescia si congeda con una vittoriaSi è conclusa la fase dei quarti di finale della Champions League. Nella sesta giornata la Pro Recco, già con il pass per la Final Four a Malta giovedì 11 e sabato 13 giugno, supera 19-9 i tedeschi de ... federnuoto.it Coppa Italia Unipol. Diciannove volte Pro Recco! Savona ko. Brescia terzaLa trentaquattresima Coppa Italia è della Pro Recco Waterpolo, che alla piscina Sciorba di Genova trionfa nella Unipol Cup. I biancocelesti - squadra più blasonata d'Europa con 11 Champions League e d ... federnuoto.it