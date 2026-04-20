Champions League pallanuoto Pro Recco e Brescia in vasca su Sky e NOW

Il 21 e 22 aprile si svolge la quarta giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League di pallanuoto, con partite trasmesse in diretta su Sky e NOW. Due squadre italiane, Pro Recco e Brescia, scendono in vasca per affrontare incontri importanti di questa fase della competizione continentale. Le sfide si svolgono in momenti distinti, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le partite in diretta.

La quarta giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League in diretta il 21 e 22 aprile: sfide decisive per le italiane nella competizione continentale. La European Aquatics Champions League di pallanuoto maschile torna protagonista con la quarta giornata dei quarti di finale, in programma il 21 e 22 aprile, con diretta su Sky e in streaming su NOW. Il torneo più prestigioso della pallanuoto europea entra nel vivo con due appuntamenti che coinvolgono le squadre italiane impegnate nella fase decisiva della competizione. Martedì 21 aprile alle 20.30 su Sky Sport Arena la Pro Recco affronterà l’FTC Telekom, con l’obiettivo di proseguire la serie positiva di vittorie ottenute in questa edizione della manifestazione continentale.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Champions League di pallanuoto: AN Brescia e Pro Recco in diretta su SkyTerza giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League: AN Brescia sfida il Novi Beograd, mentre la Pro Recco vola in Germania... Pallanuoto Champions League 2026: Brescia-Olympiacos e Pro Recco-Mladost su Sky e NOWSeconda giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League: martedì 24 marzo l’AN Brescia sfida l’Olympiacos, mercoledì 25 la Pro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Come sta andando la Serie A1 di pallanuoto?; La grande estate italiana della Casa dello Sport; Sport in tv oggi (mercoledì 15 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Live Renate - Pro Vercelli - Serie C girone A: Punteggi & Highlights Calcio - 13/04/2026. Pro Recco-Ferencvaros, grande pallanuoto domani sera alla SciorbaChampions League di pallanuoto, domani sera alle 20.30 alla Sciorba di Genova la Pro Recco affronterà gli ungheresi del Ferencvaros, campioni d’Europa in carica. Un successo qualificherebbe la squadra ... radioaldebaran.it Champions League. Martedì Recco-Ferencvaros, mercoledì Brescia a BarcellonaDopo tre settimane riparte la fase a gironi dei quarti di finale di Champions League maschile con la quarta giornata. Martedì alle 20:30 a Genova la Pro Recco Waterpolo ospita i magiari del Ferencvaro ... federnuoto.it Dalle colonne del Partenone alle luci della Champions League. Il 33° Congresso internazionale Isokinetic, che si terrà da sabato a... - facebook.com facebook La Juventus mette un piede in Champions League: David-Thuram, 2-0 meritato al Bologna x.com