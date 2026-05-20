Under 15 San Marino Academy | sogno sfumato ai rigori contro il Modena

La partita tra Under 15 di San Marino Academy e Modena si è conclusa ai rigori, con le biancazzurre che hanno visto sfumare il sogno di vittoria. Durante l’incontro, un’espulsione di Zavoli ha inciso sull’andamento del match. I gol che hanno portato alla rimonta sono stati segnati da alcune giocatrici in momenti cruciali, portando la sfida ai calci di rigore. La sequenza degli eventi ha determinato l’esito finale della gara.

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