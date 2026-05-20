Under 15 San Marino Academy | sogno sfumato ai rigori contro il Modena
La partita tra Under 15 di San Marino Academy e Modena si è conclusa ai rigori, con le biancazzurre che hanno visto sfumare il sogno di vittoria. Durante l’incontro, un’espulsione di Zavoli ha inciso sull’andamento del match. I gol che hanno portato alla rimonta sono stati segnati da alcune giocatrici in momenti cruciali, portando la sfida ai calci di rigore. La sequenza degli eventi ha determinato l’esito finale della gara.
? Domande chiave Come hanno reagito le biancazzurre dopo l'espulsione di Zavoli?. Chi ha siglato i gol che hanno ribaltato il punteggio?. Perché la precisione emiliana ha deciso la sfida ai rigori?. Quali lezioni tattiche ha tratto mister Rossi da questa sconfitta?.? In Breve Gol di D'Angeli al 22' e di Littera per il vantaggio biancazzurro.. Pareggio finale 2-2 con reti di Orlandi e Bovino per il Modena.. Espulsione di Zavoli e vittoria ai rigori per il Modena per 5-3.. Resilienza tattica del gruppo di Francesco Rossi nonostante l'inferiorità numerica subita.. Le Under 15 della San Marino Academy si sono fermate ai quarti di finale del torneo regionale dopo un duello estenuante contro il Modena, conclusosi per 2-2 ai rigori con il punteggio di 5-3. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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| In inferiorità numerica per oltre metà gara, le Under 15 lottano fino all'ultimo con il Modena, che dopo il 2-2 dei tempi regolamentari si impone ai calci di rigore, guadagnando così l'accesso alle semifinali regionali ? https://www.sanmarinoacademy.sm/giov facebook
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