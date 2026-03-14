Pro Carate vince a Biella | 241,6 punti e la doppietta in A1

La Pro Carate ha vinto a Biella nella seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, totalizzando 241,6 punti. Con questa vittoria, la squadra brianzola ha confermato il risultato ottenuto due settimane prima a Modena, portando a casa una doppietta in questa edizione del campionato. La gara si è svolta con le esibizioni di varie squadre, tutte impegnate a conquistare il podio.

La vittoria della Pro Carate nella seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile rappresenta un momento di consolidamento per la squadra brianzola, che ha replicato il successo ottenuto due settimane prima a Modena. Nel palasport di Biella, i brianzoli hanno totalizzato 241.600 punti, superando le avversarie grazie a prestazioni individuali di alto livello su più attrezzi. Questa doppietta non è solo una serie di numeri, ma indica una coerenza tecnica che distingue la formazione vincitrice dalle altre squadre in lizza per il titolo nazionale. Il peso dei singoli e la chimica di squadra. L’analisi dettagliata delle singole prestazioni rivela come la somma dei punteggi abbia costruito il risultato finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pro Carate vince a Biella: 241,6 punti e la doppietta in A1 Articoli correlati Ginnastica artistica, la Pro Carate firma la doppietta in Serie A1. Che cavallo di Targhetta, Maresca solidoLa Ginnastica Pro Carate ha vinto la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, replicando a Biella il successo conseguito due... Ginnastica artistica, serrata sfida maschile per la seconda tappa di Serie A1: chi risponderà alla Pro Carate?Sabato 14 marzo andrà in scena la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla... Contenuti e approfondimenti su Pro Carate Temi più discussi: Artistica, Serie A: Pro Carate vince alla prima, quarta la Gal Lissone; La mossa del campione. Pro all’attacco con Dukhno; Ginnastica artistica, serrata sfida maschile per la seconda tappa di Serie A1: chi risponderà alla Pro Carate?; Stoccarda – L’ItalGAM pronta a brillare all’EnBW DTB Pokal: ecco i convocati del DTN Cocciaro. Ginnastica artistica, Carate vince l’apertura di Serie A1: gran duello con Mestre, brillano Targhetta e AbbadiniLa Ginnastica Pro Carate ha vinto la prima tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, imponendosi al PalaPanini di Modena con il punteggio di ... oasport.it Ginnastica artistica. En-plein Pro Carate: trionfo al PalaFitLineFa valere il fattore campo la Pro Carate che organizza magistralmente la terza prova del campionato di Serie A1 di... Fa valere il fattore campo la Pro Carate che organizza magistralmente la terza ... ilgiorno.it Arsenii Dukhno - Ginnastica Pro Carate Corpo Libero - 14,700 1ª Prova Serie A Ginnastica Artistica Modena #FederazioneGinnasticadItalia . #FGI #ginnastica #gymnastics #ginnasticaartistica - facebook.com facebook