Polizia indaga su ex principe Andrea per sospetti reati sessuali
Le autorità di polizia britanniche stanno approfondendo le indagini su un ex membro della famiglia reale, collegandolo alle attività del defunto faccendiere statunitense, coinvolto in accuse di natura sessuale. La posizione dell’indagato si sta complicando, poiché emergono nuovi dettagli riguardanti le sue frequentazioni con Epstein. Le indagini sono in corso e non sono stati ancora forniti dettagli ufficiali sui reati contestati o sui possibili sviluppi processuali.
Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News Uk, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In the Onyx Lobby by Carolyn Wells Mystery, Secrets & Feuds Revealed!
Sullo stesso argomento
Tegola sull’ex principe Andrea: ora spunta l’ipotesi di reati sessualiSi aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto...
“La polizia inglese ha chiesto la pubblicazione degli Epstein files non censurati, è determinata ad andare fino in fondo sull’ex principe Andrea. Indaga anche per corruzione e traffico sessuale”: la rivelazione del TimesLa polizia inglese questa volta sembra davvero determinata ad andare a fondo nell’inchiesta scaturita dagli Epstein Files che hanno definitivamente...
Ex compagno non accetta la fine della relazione: arrestato per stalking e revenge porn La Polizia Postale di Bari ha arrestato un uomo di 53 anni, originario della Campania, accusato di stalking e diffusione illecita di immagini intime. La misura cautelare degli facebook
L'ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali nella residenza realeEra stato arrestato a febbraio con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere Epstein, ma adesso l'indagine si è allargata. Cosa è emerso ... today.it
Minetti, Polizia Uruguay indaga su scomparsa madre. Spunta un video. Identificato il padreUn ex compagno della madre del bambino ha affermato che María de los Ángeles González Colinet andava a trovare suo figlio e l'Inau la cacciava via a calci La polizia di Maldonado continua le indagin ... secondopianonews.it