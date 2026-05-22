Polizia indaga su ex principe Andrea per sospetti reati sessuali

Le autorità di polizia britanniche stanno approfondendo le indagini su un ex membro della famiglia reale, collegandolo alle attività del defunto faccendiere statunitense, coinvolto in accuse di natura sessuale. La posizione dell’indagato si sta complicando, poiché emergono nuovi dettagli riguardanti le sue frequentazioni con Epstein. Le indagini sono in corso e non sono stati ancora forniti dettagli ufficiali sui reati contestati o sui possibili sviluppi processuali.

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