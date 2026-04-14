Calcio a 5 serie B vittoria e pareggio ai playoff per le cugine Eta Beta e Italservice sorridono Per passare il turno basta il pari

Nel weekend si sono disputate le partite di andata degli ottavi di finale dei playoff di serie B di calcio a 5. L'Eta Beta e l'Italservice hanno ottenuto rispettivamente una vittoria e un pareggio, risultati che consentiranno loro di passare il turno con un pareggio nel ritorno. Le partite hanno visto le due squadre ottenere risultati favorevoli, mettendosi in una posizione vantaggiosa per le sfide di ritorno.

Weekend positivo per Italservice ed Eta Beta. Grazie ai risultati maturati nell’andata degli ottavi di finale dei playoff di serie B, ad entrambe al ritorno basterà infatti un pareggio. L’Italservice al Pala Megabox ha sconfitto 3 a 2 Recanati; l’Eta Beta, in trasferta a Rieti, ha pareggiato 3 a 3 contro la Spes Poggio Fidoni. Sabato il ritorno. In caso di passaggio del turno di entrambe ai quarti di finale sarà derby. I fanesi si giocheranno il ritorno contro la Spes Poggio Fidoni in casa, al Circolo Tennis Trave; i pesaresi in trasferta. Nella gara d’andata l’Italservice ha rimontato un Recanati dall’atteggiamento fin da subito passivo. I pesaresi sono riusciti a creare tante palle gol sprecando altrettanto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie B, vittoria e pareggio ai playoff per le cugine. Eta Beta e Italservice sorridono. Per passare il turno basta il pari Leggi anche: Calcio a 5 serie B: Eta Beta seconda, Italservice quarta. Le cugine ai playoff Leggi anche: Calcio a 5 serie B. Eta Beta e Italservice sorridono. E’ stato un turno da incorniciare La Città di Viterbo premia gli atleti della ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta ODV - facebook.com facebook