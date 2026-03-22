Primavera 1 Pari tra Juve e Milan oggi tocca alla baby Dea

Nella trentunesima giornata del campionato Primavera 1, Juventus e Milan si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un pareggio, ciascuna squadra che ha ottenuto un punto. Oggi tocca alla squadra giovane dell'Atalanta, nota come

La trentunesima giornata del campionato Primavera 1 vede tra i match di cartello la sfida tra Juventus e Milan, che chiudono portando a casa un punto a testa. Nell’1-1 di ieri pomeriggio in Piemonte, vantaggio dei bianconeri grazie a Bellino poco prima della mezz’ora e pareggio al 42’ su rigore firmato da Domnitei. Un risultato che serve poco ad entrambe, la Signora è ora ottava e i rossoneri addirittura quindicesimi: coi risultati di oggi la zona playoff può allontanarsi ulteriormente. L’impresa di giornata la fa il Monza, che conquista il pareggio per 1-1 sul campo della Roma capolista. I giallorossi conducono a lungo grazie alla rete al 5’ firmata da Nordin, ma vengono riacciuffati dai brianzoli addirittura al 98’: Gayer risolve a proprio favore una mischia in area avversaria per la gioia della panchina ospite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Primavera 1. Pari tra Juve e Milan, oggi tocca alla baby Dea Articoli correlati Primavera 1. Il Bologna strappa il pareggio alla Baby DeaPareggio senza reti per l’Atalanta Under 20 in casa contro il Bologna nella ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1. Milan Primavera Inter Primavera 2-2: derby pazzo, Zarate sigla il pari al fotofinishdi alberto alberto petrosilliMilan Primavera Inter Primavera 2-2: pazza rimonta dei nerazzurri che acciuffano il pareggio nel finale grazie ad una... Una selezione di notizie su Primavera 1 Pari tra Juve e Milan oggi... Temi più discussi: Primavera 1. La Cremonese riacciuffa nel recupero il Genoa: pari amaro per i rossoblu; Settore giovanile, perché ‘sta Primavera a te me fa pensà…; Juve e Milan non si fanno male nel grande classico: tanti rimpianti e un pari che lascia tutto in bilico; Primavera 1, la classifica: il Napoli si tiene fuori dalla zona play-out – FOTO. Primavera, pari tra Fiorentina e Roma: viola sempre quarti, giallorossi primi da soliNon riesce l'assalto alla vetta da parte della Fiorentina: la gara al Viola Park con la Roma capolista finisce infatti 1-1 con i viola che restano quarti a 50 punti e i giallorossi che ... firenzeviola.it Primavera, Fiorentina-Roma: lo scontro diretto finisce pari, classifica cortissimaTrapani replica al vantaggio di Almaviva ... msn.com Scopri il trend che farà volare la tua primavera! https://l.grazia.it/huY facebook È arrivata la primavera nel Comune di Venezia! La nuova stagione porta con sé luce, colori e una rinnovata vitalità che coinvolge l’intero territorio, dal centro storico alla terraferma. Tra calli, campi, parchi e viali alberati, i primi segni della primavera res x.com