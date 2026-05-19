Nelle prossime ore, un'onda di caldo proveniente dall'Africa interesserà l'Italia, portando temperature massime fino a 30 gradi nel fine settimana. Dopo giorni caratterizzati da pioggia e clima più fresco, le condizioni atmosferiche cambieranno, favorendo condizioni soleggiate e temperature più elevate rispetto alla media di questo periodo. Le previsioni indicano un rapido aumento del termometro su diverse regioni, con un miglioramento delle condizioni meteo generale.

La pioggia e il fresco degli ultimi giorni stanno per finire, lasciando posto al caldo di fine maggio con temperature anche sopra la media stagionale. In Europa occidentale arriva l’ anticiclone subtropicale africano che coinvolgerà anche l’Italia con un netto rialzo delle temperature: in pochi giorni si toccheranno punte superiori di 6-8 gradi rispetto alle medie stagionali. Nelle città meno fortunate, si potrebbero avere salti termici di 10-15 gradi. Non è ancora estate, ma sarà un’anticipazione soprattutto per il Centro-Nord dove nel weekend si sfioreranno i 2830 gradi, con un conseguente calo di piogge che si concentrano soprattutto sulle aree montuose e su alcuni settori del Sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva l’anticiclone africano in Italia: temperature fino a 30 gradi nel weekend

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Meteo, quando arriva il caldo Lanticiclone africano cambia tutto: tra una settimana è estate

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