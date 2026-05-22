Prima immagine del nuovo Gesù nel film di Mel Gibson | ecco Jaakko Ohtonen nel sequel de La Passione di Cristo
È stata resa pubblica la prima immagine ufficiale di Jaakko Ohtonen nei panni di Gesù nel sequel del film di Mel Gibson, intitolato La passione di Cristo: Resurrezione. Il film è il seguito del lavoro del 2004, La passione di Cristo, che aveva suscitato discussioni e interesse. La foto mostra l’attore nel ruolo del protagonista, ma non sono stati forniti dettagli sulla trama o sulla data di uscita. La produzione prosegue con l’obiettivo di completare il progetto cinematografico.
Mel Gibson ha finalmente svelato la prima immagine ufficiale di Jaakko Ohtonen nei panni di Gesù in La passione di Cristo: Resurrezione, il sequel del controverso e amatissimo La passione di Cristo del 2004. E insieme alla prima foto, è arrivato anche un importante aggiornamento sulle uscite cinematografiche del film. Primo sguardo a Jaakko Ohtonen in La passione di Cristo: Resurrezione. Fonte: Lionsgate Lionsgate ha infatti confermato che La passione di Cristo: Resurrezione sarà distribuito in due film distinti: la prima parte, inizialmente prevista per marzo 2027, uscirà ora il 6 maggio 2027, mentre la seconda arriverà nei cinema il 25 maggio 2028. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Prima di Morire, Mel Gibson Rivela i Segreti Oscuri della Passione di Cristo
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La prima immagine di The Resurrection of the Christ di Mel Gibson. Il film arriverà al cinema in due parti: Parte 1 il 6 maggio 2027; Parte 2 il 25 maggio 2028. Nel cast: Jaakko Ohtonen, Kasia Smutniak, Mariela Garriga, Pier Luigi Pasino, Riccardo Scamarcio, x.com
Prima cinematografia di La Resurrezione di Cristo di Mel Gibson reddit
LE RIPRESE SONO FINITE. Dopo anni di attesa, rinvii, silenzi, indiscrezioni e domande, The Resurrection of the Christ, il nuovo film di Mel Gibson e seguito de La Passione di Cristo, ha finalmente concluso le riprese. E questo non è un dettaglio qualunque. P facebook
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