Prima immagine del nuovo Gesù nel film di Mel Gibson | ecco Jaakko Ohtonen nel sequel de La Passione di Cristo

Da cinemaserietv.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata resa pubblica la prima immagine ufficiale di Jaakko Ohtonen nei panni di Gesù nel sequel del film di Mel Gibson, intitolato La passione di Cristo: Resurrezione. Il film è il seguito del lavoro del 2004, La passione di Cristo, che aveva suscitato discussioni e interesse. La foto mostra l’attore nel ruolo del protagonista, ma non sono stati forniti dettagli sulla trama o sulla data di uscita. La produzione prosegue con l’obiettivo di completare il progetto cinematografico.

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Mel Gibson ha finalmente svelato la prima immagine ufficiale di Jaakko Ohtonen nei panni di Gesù in La passione di Cristo: Resurrezione, il sequel del controverso e amatissimo La passione di Cristo del 2004. E insieme alla prima foto, è arrivato anche un importante aggiornamento sulle uscite cinematografiche del film. Primo sguardo a Jaakko Ohtonen in La passione di Cristo: Resurrezione. Fonte: Lionsgate Lionsgate ha infatti confermato che La passione di Cristo: Resurrezione sarà distribuito in due film distinti: la prima parte, inizialmente prevista per marzo 2027, uscirà ora il 6 maggio 2027, mentre la seconda arriverà nei cinema il 25 maggio 2028. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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