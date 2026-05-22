Prima immagine del nuovo Gesù nel film di Mel Gibson | ecco Jaakko Ohtonen nel sequel de La Passione di Cristo

È stata resa pubblica la prima immagine ufficiale di Jaakko Ohtonen nei panni di Gesù nel sequel del film di Mel Gibson, intitolato La passione di Cristo: Resurrezione. Il film è il seguito del lavoro del 2004, La passione di Cristo, che aveva suscitato discussioni e interesse. La foto mostra l’attore nel ruolo del protagonista, ma non sono stati forniti dettagli sulla trama o sulla data di uscita. La produzione prosegue con l’obiettivo di completare il progetto cinematografico.

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