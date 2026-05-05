M el Gibson sceglie di nuovo l’Italia. L’attore e regista sta girando il film La Resurrezione di Cristo, sequel de La Passione di Cristo, che nel 2004 venne girato in Basilicata, tra Matera e Craco Vecchia. Buon compleanno Mel Gibson: i 70 anni di “Braveheart” tra genio e sregolatezza X Leggi anche › Mel Gibson ha scelto l’attore che interpreta Gesù nel sequel della “Passione di Cristo” Mel Gibson in Puglia per il sequel de La Passione di Cristo. Questa volta Gibson punta tutto sulla Puglia, con un set diffuso che interessa diverse località, mentre molti interni sono stati ricostruiti a Cinecittà, come fu anche per la pellicola del 2004. Dopo alcune scene riprese nella Riserva Naturale di Torre Guaceto, Gibson è stato avvistato a Lecce, dove si è concesso qualche momento di relax in concomitanza con il ponte del 1 maggio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore e regista ha scelto la Puglia per girare "La Resurrezione di Cristo", sequel del film del 2004 "La Passione di Cristo", girato in Basilicata

MEL GIBSON RIVELA TUTTO | QUESTO È DAVVERO SUCCESSO NE LA PASSIONE DI CRISTO | J.J. Benitez

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Panoramica sull’argomento

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La Resurrezione di Cristo, ci sono grandissime novità per il sequel di Mel Gibson!Scoprite gli ultimi aggiornamenti sull'attesissimo sequel de La Passione di Cristo, ancora una volta diretto da Mel Gibson. cinema.everyeye.it

La Resurrezione di Cristo di Mel Gibson, il sequel ufficiale di The Passion of the Christ, ha completato le riprese in Italia, con la Parte Uno prevista per l'uscita il 26 marzo 2027. - facebook.com facebook

Fra Angelico - Resurrezione di Cristo e le donne al sepolcro x.com