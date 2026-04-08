Salta Matera | cambiano i piani per il nuovo film di Mel Gibson

Le riprese del nuovo film di Mel Gibson previste a Matera sono state annullate, portando a un cambiamento nei piani di produzione. La decisione riguarda la città dei Sassi, dove originariamente si doveva girare alcune scene. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa variazione, né su eventuali spostamenti delle riprese in altre località. La produzione ha comunicato ufficialmente la modifica del programma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Riprese annullate nella città dei Sassi. Cambio di programma per il nuovo progetto cinematografico di Mel Gibson. Le riprese di “The Resurrection of the Christ” non si terranno più a Matera, dove erano inizialmente previste per il 20 aprile nel Parco della Murgia Materana. La decisione, comunicata ufficialmente al Comune, arriva in modo inatteso e segna una modifica significativa rispetto ai piani iniziali. Il regista premio Oscar avrebbe così rinunciato, almeno per ora, a tornare nella città dei Sassi, a oltre vent’anni dal successo de “The Passion of the Christ”. Confermate le riprese in provincia. Nonostante lo stop a Matera, il progetto non si ferma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Salta Matera: cambiano i piani per il nuovo film di Mel Gibson Mel Gibson torna a Matera, partono le riprese del nuovo film ‘Resurrection’(Adnkronos) – Tra febbraio e aprile si svolgeranno nel Parco della Murgia materana le riprese di Mel Gibson per il film 'The Resurrection of the... Mel Gibson a Matera, riprese iniziate per La Resurrezione di Cristo: le location scelteCome già anticipato, il sequel de La Passione di Cristo verrà girato prevalentemente in Italia, negli stessi luoghi in cui era stato ambientato il... Mon avis dégarni sur Vol à Haut Risque, de Mel Gibson