Prezzi +23% stipendi +13% | il potere d’acquisto della PA non è stato recuperato Anche la scuola sotto l’inflazione accumulata

Tra il 2019 e il 2025, i prezzi al consumo in Italia sono cresciuti del 23 per cento, mentre gli stipendi contrattuali sono aumentati solo del 13,2 per cento. Questa differenza ha portato a un calo del potere d’acquisto della pubblica amministrazione, che non è stato recuperato nel periodo considerato. In particolare, il settore della scuola ha subito gli effetti dell’inflazione accumulata, senza riuscire a mantenere il livello di spesa rispetto all’aumento dei prezzi.

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