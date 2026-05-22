Prezzi +23% stipendi +13% | il potere d’acquisto della PA non è stato recuperato Anche la scuola sotto l’inflazione accumulata
Tra il 2019 e il 2025, i prezzi al consumo in Italia sono cresciuti del 23 per cento, mentre gli stipendi contrattuali sono aumentati solo del 13,2 per cento. Questa differenza ha portato a un calo del potere d’acquisto della pubblica amministrazione, che non è stato recuperato nel periodo considerato. In particolare, il settore della scuola ha subito gli effetti dell’inflazione accumulata, senza riuscire a mantenere il livello di spesa rispetto all’aumento dei prezzi.
Tra il 2019 e la fine del 2025 i prezzi al consumo in Italia sono aumentati del 23 per cento, mentre le retribuzioni contrattuali si sono fermate al 13,2 per cento. Nel pubblico impiego il recupero salariale è rimasto particolarmente debole, con una perdita di potere d’acquisto che, secondo il Rapporto annuale 2026 dell’Istat, arriva al 10,4 per cento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
8 - Inflazione e perdita del potere dacquisto
Sullo stesso argomento
Stipendi in ripresa: il potere d’acquisto batte l’inflazioneLe buste paga dei lavoratori dipendenti in Italia mostrano i primi segnali di una ripresa strutturale, con le retribuzioni contrattuali orarie che...
Leggi anche: Potere d’acquisto e stipendi, il rapporto Acli-Iref: il 51% dei lavoratori perde il 18% a causa dell’inflazione tra il 2020 e il 2025
Gli stipendi reali sono crollati di quasi l'8% in quattro anni di Governo Meloni. I prezzi della benzina continuano a salire. La pressione fiscale è ai massimi da oltre un decennio. Questa non è un'emergenza che si affronta con gli slogan. Il Movimento 5 Stelle ha facebook