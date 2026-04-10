Le buste paga dei lavoratori dipendenti in Italia hanno registrato un aumento del 3,1% nelle retribuzioni contrattuali orarie nel corso del 2025. Si tratta dei primi segnali di una ripresa strutturale degli stipendi, che sembra superare l’inflazione. La variazione si riferisce ai dati ufficiali sulle retribuzioni contrattuali e indica un trend positivo nel mercato del lavoro.

Le buste paga dei lavoratori dipendenti in Italia mostrano i primi segnali di una ripresa strutturale, con le retribuzioni contrattuali orarie che nel 2025 hanno registrato un incremento del 3,1%. Questo dato si pone al di sopra del tasso di inflazione misurato dall’indice Ipca, fermo all’1,7%, segnando per il secondo anno consecutivo un superamento della crescita dei prezzi dopo la fase post-pandemica. Secondo l’analisi della Cisl, questo recupero del potere d’acquisto è accompagnato da una gestione più fluida dei rinnovi contrattuali: a fine 2025, infatti, i lavoratori in attesa di nuovi accordi erano 5,5 milioni, ovvero il 42,2% del totale, un numero in lieve flessione rispetto ai 5,6 milioni rilevati a settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stipendi in ripresa: il potere d’acquisto batte l’inflazione

Fiducia su, inflazione giù, potere d’acquisto in rialzo, pil in ripresa. Ecco il 2026 per ConfcommercioBisogna guardare i dati, senza negare le difficoltà, ma senza nemmeno ingigantirle.

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Valditara rivendica la svolta su stipendi e tutele: “Tre contratti in tre anni e mezzo. Aumenti medi fino a 412 euro lordi, ora welfare e sanità integrativa”. https://www.orizzontescuola.it/valditara-rivendica-la-svolta-su-stipendi-e-tutele-tre-contratti-in-tre-anni-e-mez - facebook.com facebook

Un incremento medio mensile degli stipendi del comparto di 130,7 euro, che corrispondono a un +5,9%, più un ulteriore aumento di 5,5 euro medi (2,6%) per un incremento totale di circa 137 euro medi mensili, 143 per il personale docente e 800 euro medi di x.com