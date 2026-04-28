Potere d’acquisto e stipendi il rapporto Acli-Iref | il 51% dei lavoratori perde il 18% a causa dell’inflazione tra il 2020 e il 2025

Uno studio recente condotto da Acli-Iref rivela che tra il 2020 e il 2025, il 51% dei lavoratori ha subito una perdita del 18% del potere d'acquisto a causa dell'inflazione. I dati mostrano come molti cittadini, nonostante il numero di ore lavorate sia rimasto invariato o aumentato, abbiano visto diminuire concretamente i loro salari reali. Questa situazione si inserisce in un quadro di difficoltà economiche che coinvolge una parte significativa della forza lavoro.

Lavorare tanto e guadagnare meno in termini reali. Questa è la complessa realtà per moltissimi cittadini secondo il recente studio intitolato "Un'Italia stabilmente fragile", elaborato da Acli-Iref. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Stipendi in ripresa: il potere d’acquisto batte l’inflazioneLe buste paga dei lavoratori dipendenti in Italia mostrano i primi segnali di una ripresa strutturale, con le retribuzioni contrattuali orarie che... Inflazione e tasse: il potere d’acquisto di lavoratori e pensionati èLe tensioni geopolitiche internazionali stanno riaprendo una fase di incertezza economica che rischia di incidere negativamente sulla crescita, sulla...