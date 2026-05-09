Campobasso | screening gratuiti e medici in piazza per il diabete

A Campobasso, si svolgerà un'iniziativa di screening gratuito per il diabete con la presenza di medici e specialisti in piazza. Durante l'evento, i medici effettueranno controlli e offriranno consulenze nutrizionali gratuite a chi parteciperà. L’obiettivo è individuare precocemente i segnali della condizione e promuovere la prevenzione tra i cittadini. L'iniziativa si svolgerà in una giornata dedicata all'assistenza e alla sensibilizzazione sulla malattia.

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? Punti chiave Come possono i medici in piazza intercettare i segnali del diabete?. Chi sono gli specialisti che offriranno consulenze nutrizionali gratuite?. Perché la prevenzione in piazza è più efficace di quella clinica?. Cosa accadrà se questo modello di salute territoriale avrà successo?.? In Breve Domenica 10 maggio dalle 8:30 alle 13:00 in piazza Vittorio Emanuele II. Consulenze specialistiche con i dottori Antimo Aiello e William Sergio. Test gratuiti per glicemia e pressione arteriosa per i residenti. Collaborazione tra Lions Club Campobasso e diverse associazioni del territorio. Domenica 10 maggio, dalle ore 8:30 alle 13:00, il Lions Club Campobasso organizza in piazza Vittorio Emanuele II una mattinata di prevenzione dedicata al diabete attraverso screening gratuiti e consulenze specialistiche per i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso: screening gratuiti e medici in piazza per il diabete ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate DiaBeat in Romagna: AI e screening gratuiti contro il diabeteLa Wellness Foundation promuove DiaBeat, un’iniziativa di prevenzione contro il diabete che coinvolgerà le province di Rimini e Forlì-Cesena dal 19... Oltre 300 screening gratuiti in poche ore: successo per la mattinata dedicata al diabetePiù di 300 screening eseguiti in una sola mattinata e una risposta che conferma quanto il tema della prevenzione sia sentito dai padovani.