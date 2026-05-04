Prevenzione ictus a Muzzana | incontro e screening con esami gratuiti

A Muzzana si sono svolti un incontro e uno screening gratuiti per la prevenzione dell’ictus, con esami ecodoppler disponibili senza costi. L’evento ha avuto come obiettivo quello di informare sulla riconoscibilità dei segnali premonitori e di offrire un’occasione di controllo per individuare eventuali problemi di circolazione. Le persone interessate hanno potuto accedere agli esami presso Villa Muciana, senza dover sostenere spese.

? Cosa scoprirai Quali sono i segnali premonitori per riconoscere un imminente ictus?. Come si accede agli esami ecodoppler gratuiti a Villa Muciana?. Chi ha la priorità per ricevere lo screening senza costi?. Perché evitare caffè e tè prima del test alle carotidi?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 17:30 incontro informativo con il dottor Francesco Janes.. Domenica 10 maggio ore 8:00 esami ecodoppler carotidi con il neurologo Simone Lorenzut.. Priorità agli screening per soggetti sopra i 50 anni o con patologie croniche.. Iniziativa organizzata da A.Li.Ce.di Udine, Auser Muzzana e CNA Pensionati Fvg.. Sabato 9 maggio alle ore 17:30, il Centro Civico di Villa Muciana a Muzzana del Turgnano ospiterà un incontro cruciale sulla prevenzione dell’ictus cerebrale organizzato dall’associazione A.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prevenzione ictus a Muzzana: incontro e screening con esami gratuiti Notizie correlate Castelvenere, ampia partecipazione per la prevenzione in piazza con gli screening gratuitiTempo di lettura: < 1 minutoLa prevenzione è scesa in piazza anche a Castelvenere dove il camper della salute ha fatto tappa nella centrale piazza... Glaucoma, al via la campagna di prevenzione con screening gratuiti: tutte le informazioniCampagna di prevenzione e screening gratuiti organizzati dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, in collaborazione con numerosi volontari... Una raccolta di contenuti Si parla di: ictus cerebrale informazioni ed esami a muzzana con a.li.ce. e auser. Ictus. Meno decessi grazie a prevenzione e cure. Ecco i 6 segnali per riconoscerlo e gli stili di vita per prevenirlo. Le indicazioni dell’IssL’ictus colpisce 15 milioni di persone ogni anno a livello globale: 5 milioni muoiono e 5 milioni riportano disabilità permanente. In occasione della Giornata mondiale dell’Ictus del 29 ottobre, l’Iss ... quotidianosanita.it Ictus, ridurre le recidive: la scoperta che potrebbe cambiare la prevenzioneUna terapia innovativa per la prevenzione secondaria dopo ictus ha dimostrato efficacia in uno studio internazionale con oltre 12.000 pazienti. Ecco come funziona e cosa cambia per la prevenzione Dopo ... panorama.it