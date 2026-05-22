Prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse il MIM | È nelle Indicazioni nazionali non serve il consenso scritto dei genitori
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota in merito all’educazione alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse nelle scuole, precisando che questa materia è inclusa nelle Indicazioni nazionali. La nota chiarisce inoltre che non è richiesto il consenso scritto dei genitori per l’attuazione di queste attività educative. La posizione ufficiale si riferisce a recenti ricostruzioni mediatiche che avevano sollevato dubbi o interpretazioni diverse sulla normativa vigente.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito interviene sul tema dell’educazione alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse a scuola e contesta alcune ricostruzioni circolate nelle ultime ore. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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