cortona prevenzione delle malattie trasmesse da zanzare ordinanza del sindaco

Il sindaco di Cortona ha firmato un’ordinanza per prevenire la diffusione di malattie trasmesse dalle zanzare. La misura riguarda interventi specifici nelle aree pubbliche e nelle proprietà private, con l’obiettivo di ridurre la presenza di insetti. La decisione è stata presa in seguito a segnalazioni e studi sulla proliferazione delle zanzare nella zona. L’ordinanza entrerà in vigore nei prossimi giorni.

Arezzo, 20 marzo 2026 – . Sulla base delle raccomandazioni dell’azienda sanitaria, l’Amministrazione comunale è in campo per supportare cittadini e aziende. Il Comune di Cortona informa la cittadinanza che, con ordinanza n. 6 del 19 marzo 2026, sono state definite le misure per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare dalla zanzara tigre e dalla zanzara comune. «Il Comune di Cortona - dichiara il sindaco Luciano Meoni - è pronto a supportare cittadini e imprese indicando le migliori soluzioni da adottare per prevenire il proliferare delle zanzare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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