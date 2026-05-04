Successo a Benevento per il convegno sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili | il Rotary incontra i giovani

Da anteprima24.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Benevento si è svolto un convegno dedicato alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, organizzato dal Rotary Club presso l’Istituto Rampone. L’evento ha coinvolto numerosi giovani, con interventi di esperti nel settore sanitario e sociale. Durante l’incontro sono state illustrate misure di prevenzione, rischi e strategie di sensibilizzazione rivolte agli studenti. Il convegno ha visto la partecipazione di diverse figure professionali e si è concluso con una sessione di domande e risposte.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa inerente all’incontro Rotary presso l’Istituto Rampone.   “Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il convegno “MI INFORMO, MI PROTEGGO, MI CONTROLLO”, svoltosi presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Rampone”. L”iniziativa, focalizzata sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili e del counseling per i giovani, è stata promossa dal Rotary Club di Benevento in stretta sinergia con l’Istituto Superiore “Palmieri-Rampone-Polo”. L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali del Presidente del Rotary Benevento, Raffaele Pilla, sottolineando il valore della collaborazione tra associazioni e mondo della scuola.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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