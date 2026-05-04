Successo a Benevento per il convegno sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili | il Rotary incontra i giovani

A Benevento si è svolto un convegno dedicato alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, organizzato dal Rotary Club presso l’Istituto Rampone. L’evento ha coinvolto numerosi giovani, con interventi di esperti nel settore sanitario e sociale. Durante l’incontro sono state illustrate misure di prevenzione, rischi e strategie di sensibilizzazione rivolte agli studenti. Il convegno ha visto la partecipazione di diverse figure professionali e si è concluso con una sessione di domande e risposte.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa inerente all’incontro Rotary presso l’Istituto Rampone. “Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il convegno “MI INFORMO, MI PROTEGGO, MI CONTROLLO”, svoltosi presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Rampone”. L”iniziativa, focalizzata sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili e del counseling per i giovani, è stata promossa dal Rotary Club di Benevento in stretta sinergia con l’Istituto Superiore “Palmieri-Rampone-Polo”. L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali del Presidente del Rotary Benevento, Raffaele Pilla, sottolineando il valore della collaborazione tra associazioni e mondo della scuola.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Successo a Benevento per il convegno sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili: il Rotary incontra i giovani Notizie correlate Rotary Club Benevento, successo per la “Domenica della Salute” dedicata alla prevenzione ginecologicaTempo di lettura: 2 minutiNonostante la ricorrenza della Domenica delle Palme, l’impegno del Rotary Club di Benevento per il benessere del territorio... Prevenzione delle malattie tumorali: convegno a Oppido MamertinaSi terrà domenica 10 maggio, a partire dalle ore 15, presso la nuova sala del Cinema Teatro di Oppido Mamertina, organizzato dall'associazione per la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Benevento, Cimino (Cisl): successo per il piano sicurezza all’Area Musa durante il MayDay del Primo Maggio; Benevento, successo per le Domeniche della Salute: focus sull’ortopedia; Progetto Crescere Bio - regione campania; Rugby, successo per il Torneo Internazionale. Gli elogi di Paolo Vaccari. Successo a Benevento per il convegno sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili: il Rotary incontra i giovaniSi è concluso con un bilancio estremamente positivo il convegno MI INFORMO, MI PROTEGGO, MI CONTROLLO, svoltosi presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore Rampone.Liniziativa, focalizzata sul te ... ntr24.tv ‘Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi a Siviglia, successo per il conservatorio di BeneventoProsegue con grande successo il percorso internazionale del progetto Voices of Heritage, che ha fatto tappa a Siviglia con una doppia iniziativa di alto valore artistico e formativo promossa dal Conse ... ntr24.tv Alllo “Jucci” si impara a salvare vite: successo per il corso di primo soccorso alla ASL di Rieti x.com Oltre mille visitatori "Oltre le nuvole" per i ponti di primavera, successo a XNL - facebook.com facebook