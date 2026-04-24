Presentazione del nuovo Quaderno di Storia Veneta a Selvazzano

Il Professor Riccardo Pasqualin ha presentato a Selvazzano il nuovo Quaderno della Rivista Storia Veneta dedicato a Pier Luigi Mozzetti-Monterumici. L'evento ha visto la partecipazione di diversi studiosi e appassionati, che hanno ascoltato la relazione sulla pubblicazione. Il quaderno raccoglie approfondimenti e studi storici relativi alla figura di Mozzetti-Monterumici, con particolare attenzione alle sue attività e contributi nel campo della storia veneta.

Il Professor Riccardo Pasqualin presenta il nuovo Quaderno della Rivista Storia Veneta: "Pier Luigi Mozzetti-Monterumici. Scritti e monografie di vario genere (1891-1936)", a cura del Professor Nicola Pezzella.Appuntamento mercoledì 29 aprile 2026, ore 19 presso “La Primizia” Azienda Agricola e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate A Brindisi la presentazione del Quaderno “Navigare il futuro” dell’Osservatorio sulle CittàBRINDISI - Lunedì 27 aprile, nel Nuovo Teatro Verdi, con inizio alle ore 11, sarà presentato il Quaderno di Brindisi “Navigare il futuro”,... Comunicato Stampa: CRV - Presentazione Quaderno di sintesi della ricerca ‘Adolescenti e sentimenti democratici'La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torna la Festa della storia. Gli antichi rimedi naturali illustrati nella farmacia; Schemi di riciclaggio: le nuove casistiche UIF 2026; Teatro Filo gremito per la presentazione del primo album di Gianaldo Sangalli; Gestione rifiuti, Rocca Il nuovo piano risolve criticità che abbiamo ereditato. Presentazione del nuovo Quaderno di Storia Veneta a SelvazzanoIl Professor Riccardo Pasqualin presenta il nuovo Quaderno della Rivista Storia Veneta: Pier Luigi Mozzetti-Monterumici. Scritti e monografie di vario genere (1891-1936), a cura del Professor Nicola ... padovaoggi.it Il 6 ottobre a Livorno la presentazione del Quaderno del Circolo RosselliLivorno, 1 ottobre 2025 – Il ruolo di Livorno in Toscana sarà al centro della presentazione dell Quaderno del Circolo Rosselli Toscana Regione d'Italia, diretto da Valdo Spini: l'evento si terrà il ... lanazione.it TeleRama. . Ai Teatini la presentazione delle ipotesi progettuali per la valorizzazione dell'Anfiteatro romano, del Parco Rudiae e delle Mura urbiche da realizzare con i i diciotto milioni di euro provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione. facebook #citazioniugl presentazione del rapporto #UGL Rider “ 2026” sul x.com