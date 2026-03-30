Mercoledì primo aprile si terrà la presentazione del libro intitolato “Asia. Tutto l’amore che resta” nella sala conferenze del Museo della Marineria a Cesenatico. Il volume è dedicato a una ragazza di 13 anni deceduta in un incidente stradale. L’evento è aperto al pubblico e prevede l’esposizione di immagini e testimonianze legate alla vicenda.

“In questa serata - spiega una nota - verrà ricordata Asia, le sue passioni, le sue giornate, così come l’hanno potuta raccontare nel libro le persone che l’hanno conosciuta e amata profondamente" “Asia. Tutto l’amore che resta” è il titolo del libro che sarà presentato mercoledì primo aprile nella sala conferenze del Museo della Marineria del comune di Cesenatico. Asia a soli 13 anni perse la vita insieme al suo papà in un incidente, mentre viaggiavano in moto dopo una giornata trascorsa insieme. Questo tragico evento scosse la comunità e lasciò nello sgomento mamma Michela. “In questa serata - spiega una nota - verrà ricordata Asia, le sue passioni, le sue giornate, così come l’hanno potuta raccontare nel libro le persone che l’hanno conosciuta e amata profondamente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - “Asia. Tutto l’amore che resta”, presentazione del libro dedicato alla 13enne che morì in un incidente stradale

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