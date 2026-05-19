Circello torna il Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno | al via la terza edizione
A Circello riprende il Premio Nazionale di Poesia del Mezzogiorno, con la terza edizione del concorso che sarà aperta a partecipanti provenienti da diverse parti d’Italia. Il Comune sannita ha annunciato l’avvio della manifestazione, che si svolgerà nel corso dei prossimi mesi, e che prevede una serie di eventi legati alla poesia, oltre alla premiazione dei vincitori. La manifestazione intende valorizzare la produzione poetica del Sud e rafforzare la rete culturale locale.
Si apre ufficialmente la terza edizione del Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno, promosso dal Comune di Circello, nel Sannio, in collaborazione con Poiein APS e il collettivo Poetipost68. La terza edizione si distingue per l’avvio di due importanti collaborazioni, che segnano un’evoluzione significativa del progetto. Da un lato, il partenariato con il festival internazionale “Cabudanne de SosPoetas”, tra le principali manifestazioni poetiche italiane, organizzato dall’Associazione Culturale Perda Sonadora ETS. L’accordo mira a costruire una rete stabile di promozione della lettura e della poesia, attraverso attività condivise e scambi culturali tra territori. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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