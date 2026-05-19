Circello torna il Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno | al via la terza edizione

A Circello riprende il Premio Nazionale di Poesia del Mezzogiorno, con la terza edizione del concorso che sarà aperta a partecipanti provenienti da diverse parti d’Italia. Il Comune sannita ha annunciato l’avvio della manifestazione, che si svolgerà nel corso dei prossimi mesi, e che prevede una serie di eventi legati alla poesia, oltre alla premiazione dei vincitori. La manifestazione intende valorizzare la produzione poetica del Sud e rafforzare la rete culturale locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui