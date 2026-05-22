Preliminary Regatta Sardinia | ottimi risultati per i Team Luna Rossa

A Cagliari si è svolta la Preliminary Regatta Sardinia, con condizioni di vento intenso e sole splendente. Durante la giornata, i team hanno gareggiato in diverse prove, ottenendo buoni risultati. Le condizioni meteo hanno favorito le regate e le prove sono state disputate con vento che raggiungeva i 1618 nodi da Sud. I partecipanti hanno affrontato le regate con impegno, e alcuni team si sono distinti in particolare nelle varie manches. La manifestazione si è conclusa senza problemi di rilievo, lasciando spazio alle regate successive.

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Cagliari, 22 maggio 2026 – Giornata splendida, con vento teso sui 1618 nodi da Sud e tanto sole: Cagliari accoglie così la Preliminary Regatta Sardinia – evento inaugurale della 38^ America’s Cup, organizzato da America’s Cup Management (ACP) – e il pubblico risponde con una partecipazione incredibile, a terra e in mare, per assistere a delle regate che non hanno deluso le aspettative. Com’era prevedibile, infatti, gli otto equipaggi in acqua si sono affrontati senza esclusione di colpi per guadagnare punti utili alla vittoria di questo evento. Non sono mancate proteste, penalità e incroci rischiosi tra gli AC40 foiling che hanno dato spettacolo nel golfo degli Angeli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Triathlon Iron Island a Marina di Ragusa, per il Magma Team ancora ottimi risultatiGiornata da incorniciare per il Magma Team all’Iron Island Half Olimpico Triathlon, disputato domenica 26 aprile a Marina di Ragusa sotto... Leggi anche: Svi 2026, in accademia il team di Luna Rossa Pasta Garofalo al fianco di Luna Rossa per la Preliminary Regatta SardiniaIn occasione della Preliminary Regatta Sardinia, in programma a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026, prima tappa di avvicinamento alla Louis Vuitton 38ª America’s Cup, Pasta Garofalo conferma il proprio ... foodaffairs.it A cosa servono le regate della Preliminary Regatta SardiniaCagliari ospita la prima tappa di avvicinamento alla Louis Vuitton 38ª America’s Cup. Fino al 24 maggio scendono in acqua gli AC40 dei team iscritti, da Luna Rossa a Emirates Team New Zealand, per un ... gqitalia.it