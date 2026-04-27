Triathlon Iron Island a Marina di Ragusa per il Magma Team ancora ottimi risultati

Domenica 26 aprile si è svolto a Marina di Ragusa l’Iron Island Half Olimpico Triathlon, organizzato dall’Asd Triathlon Mothycense. La gara ha visto la partecipazione del Magma Team, che ha ottenuto risultati positivi, confermando la propria presenza in questa competizione. La giornata ha registrato una buona affluenza di atleti e pubblico, con condizioni climatiche favorevoli per tutta la durata dell’evento.

Giornata da incorniciare per il Magma Team all’Iron Island Half Olimpico Triathlon, disputato domenica 26 aprile a Marina di Ragusa sotto l’organizzazione dell’Asd Triathlon Mothycense. L’evento ha richiamato 250 atleti, impegnati su un percorso tecnico reso ancora più spettacolare da condizioni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Nuoto sincronizzato: ancora ottimi risultati per il team della PratograndeDomenica 1 febbraio a Monza si è svolta la gara interregionale Uisp di nuoto sincronizzato con oltre 650 atlete in gara, che ha visto le giovanissime... Ginnastica ritmica La Girasole brilla ancora. Ottimi risultati sia nell’"Uisp" che nella "Fgi"Alla prima prova del campionato regionale di Prima categoria "Uisp", a Piombino, esordio ricco di emozioni per tutte le dodici debuttanti della... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cosa fare a Ragusa il 25 e 26 aprile: guida weekend; Iron Island a Marina di Ragusa: ecco gli uomini d’acciaio ma c’è protesta per viabilità; Iron Island a Marina di Ragusa: Schiavello domina la sfida degli uomini d'acciaio ma protesta per viabilità. L'Isola d'Elba diventa capitale del triathlon a maggio con Iron Tour e Campionati ItalianiL'Isola d'Elba si prepara a diventare protagonista assoluta del triathlon nel mese di maggio. Tra scenari costieri e percorsi immersi nella suggestiva macchia mediterranea, l'Elba accoglierà due ... megamodo.com Dal triathlon sprint all’Ironman tutte le distanze della tripliceSi fa presto a dire triathlon. Quando si parla della triplice, ossia della disciplina sportiva che riunisce nuoto, ciclismo e corsa, i meno esperti pensano che sia uno sport durissimo e per molti ... runnersworld.com Il nostro servizio dell'Iron Island Half Triathlon Marina di Ragusa su Tgr Rai. - facebook.com facebook